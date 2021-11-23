Месси высказался о соперничестве с Роналду

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о соперничестве с португальским форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Криштиану впечатляюще адаптировался в "Манчестер Юнайтед". Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. С самого начала он, как всегда, забивал мячи и не испытывал проблем с адаптацией. В АПЛ не все так гладко, это сложный турнир, в котором все меняется.

Прошло много времени, с тех пор как мы перестали выступать в одной лиге. Мы с Криштиану боролось индивидуально и в составе команд за одни и те же трофеи. Это был очень красивый сюжет для нас и фанатов, которые были в восторге. Наше соперничество с Роналду останется в истории футбола", — сказал аргентинский футболист.

Также не пропустите: Спаллетти высказался перед матчем со "Спартаком". | http://soccernews.ru