Месси высказался о соперничестве с Роналду
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о соперничестве с португальским форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Криштиану впечатляюще адаптировался в "Манчестер Юнайтед". Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. С самого начала он, как всегда, забивал мячи и не испытывал проблем с адаптацией. В АПЛ не все так гладко, это сложный турнир, в котором все меняется.
Прошло много времени, с тех пор как мы перестали выступать в одной лиге. Мы с Криштиану боролось индивидуально и в составе команд за одни и те же трофеи. Это был очень красивый сюжет для нас и фанатов, которые были в восторге. Наше соперничество с Роналду останется в истории футбола", — сказал аргентинский футболист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18