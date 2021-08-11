Месси высказался о составе ПСЖ

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Новичок ПСЖ Лионель Месси поделился мыслями о составе парижской команды.

"Я очень рад присоединиться к этой команде, ведь мне предстоит выходить на поле вместе с лучшими. Хочу насладиться этим. В раздевалке у меня много знакомых. Мы снова вместе - я, Неймар, Паредес, Ди Мария. Конечно, это сыграло важную роль. Когда смотришь на наш состав, то видишь, что у нас хорошие шансы победить в Лиге Чемпионов", - сказал аргентинец на пресс-конференции.

Напомним, что ПСЖ объявил о подписании 34-летнего футболиста во вторник вечером. Контракт между сторонами заключен по схеме "2+1".

За парижан Месси будет выступать под 30-м номером. Дата его дебюта за новую команду пока неизвестна.

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