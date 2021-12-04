Месси высказался о сравнениях с Марадоной

Теги псжлионель мессиаргентинадиего марадона

Месси высказался о сравнениях с МарадонойФото: твиттер КОНМЕБОЛ

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, что его сравнивают с Диего Марадоной.

"Честно говоря, я никогда не сравнивал себя с Диего, вообще никогда. И никогда не обращал внимания на эти сравнения. Некоторая критика беспокоила меня в прошлом. Был не очень удачный период в сборной, однако не из-за этого", - приводит слова Месси Diario Sport.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года.

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