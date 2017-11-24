Месси высказался о своем отсутствии в стартовом составе в матче с "Ювентусом"
Форвард "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о непопадании в стартовый состав в матче с "Ювентусом".
"Я каждый раз очень волнуюсь, когда остаюсь в запасе, ведь обычно играю. Мне не нравится сидеть на скамейке запасных, люблю участвовать в матчах и помогать команде на поле. При этом я понимаю, что сезон долгий, поэтому мне нужно следить за своим здоровьем. Каждый сезон становится сложнее предыдущего" - приводит слова Месси Marca.
Читайте также: Вальверде объяснил свое решение оставить Месси в запасе на матч с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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