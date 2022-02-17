Месси высказался о трудности победы в Лиге чемпионов

1 Теги лионель мессилига чемпионов уефа

Месси высказался о трудности победы в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о трудности победы в Лиге чемпионов.

"Выиграть Лигу чемпионов сложно. Это соревнование, в котором участвуют лучшие команды, малейшая ошибка может все испортить. Мне кажется, что у нас команда, которая может победить. Мы воодушевлены этой идеей и надеемся добиться этого, но мы должны успокоиться.

Повторяю, выиграть Лигу чемпионов трудно. Не всегда побеждает лучшая команда, и вам нужно сосредоточиться деталях, думать о том, как стать самой сильной командой", - сказал аргентинец.

За свою карьеру Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

(Всё имена, места и любые совпадения являются вымышленными) Месси: "То ли дело было раньше - занёс перед началом сезона судейскому управлению УЕФА и зорошо! Так ковались победы Барсы! Но меня там уже нет! Я же теперь в Париже потому, что до безумия люблю деньги! Д-Е-Н-Ю-Ж-К-И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и!"

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