Месси высказался о трудности победы в Лиге чемпионов

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Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о трудности победы в Лиге чемпионов.

"Выиграть Лигу чемпионов сложно. Это соревнование, в котором участвуют лучшие команды, малейшая ошибка может все испортить. Мне кажется, что у нас команда, которая может победить. Мы воодушевлены этой идеей и надеемся добиться этого, но мы должны успокоиться.

Повторяю, выиграть Лигу чемпионов трудно. Не всегда побеждает лучшая команда, и вам нужно сосредоточиться деталях, думать о том, как стать самой сильной командой", - сказал аргентинец.

За свою карьеру Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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