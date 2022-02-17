Месси высказался о трудности победы в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о трудности победы в Лиге чемпионов.
"Выиграть Лигу чемпионов сложно. Это соревнование, в котором участвуют лучшие команды, малейшая ошибка может все испортить. Мне кажется, что у нас команда, которая может победить. Мы воодушевлены этой идеей и надеемся добиться этого, но мы должны успокоиться.
Повторяю, выиграть Лигу чемпионов трудно. Не всегда побеждает лучшая команда, и вам нужно сосредоточиться деталях, думать о том, как стать самой сильной командой", - сказал аргентинец.
За свою карьеру Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
Также не пропустите: Клаудиньо оценил свое начало в "Зените". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Президент Ла Лиги рассказал о влиянии потенциального трансфера Мбаппе в "Реал" на лигу
-
ПСЖ возобновил попытки продлить контракт с Мбаппе после матча с "Реалом"
-
"Рубин" объявил о переходе 21-летнего защитника
-
Салах повторил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Медина высказался о противостоянии ЦСКА со "Спартаком"
-
Бернардески предложили миланским грандам
-
Фати хочет вернуться к матчу с "Реалом"
-
ПСЖ летом может подписать Роналду
-
"Барселона" интересуется Гинтером
-
Мбаппе отклонил очередное предложение от ПСЖ
-
Малком поделился ожиданиями от матча с "Бетисом"
-
1
Месси высказался о трудности победы в Лиге чемпионов
-
Капелло поделился ожиданиями от матча "Барселоны" с "Наполи"
-
Агент Кухты рассказал об адаптации Яна в "Локомотиве"
-
Сергеев рассказал о своих целях на будущее
-
Клаудиньо оценил свое начало в "Зените"
-
Кокорин может вернуться в "Сочи"
-
Осимхен может не сыграть с "Барселоной"
-
Президент Ла Лиги рассказал о влиянии потенциального трансфера Мбаппе в "Реал" на лигу
-
"Барселона" до сих пор не объявила о сделке со Spotify из-за Unicef
-
Петржела сделал смелый прогноз на матч "Зенит" - "Бетис"
-
Арендованный у "Ромы" Флоренци определился с будущим в "Милане"
-
"Динамо" сыграло вничью с "Аланией" в товарищеском матче
-
ПСЖ возобновил попытки продлить контракт с Мбаппе после матча с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4