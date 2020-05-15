Месси высказался о важности мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями об эпидемиологической ситуации в мире на фоне пандемии коронавируса.

"Сейчас заразиться можно везде. Когда ты выходишь из дома, то уже рискуешь. Поэтому я считаю, что на этом не нужно зацикливаться. Невозможно заставить себя не хотеть никуда идти. Но мы понимаем, что необходимо следовать правилам и принимать максимальные меры предосторожности", - приводит слова аргентинца Marca.

Напомним, что из-за пандемии футбольный сезон в Испании находится на паузе уже более двух месяцев. В стране зафиксировано более 230 тысяч случаев заражения коронавирусом.

До вынужденного перерыва Месси провёл за "Барсу" в текущем сезоне 31 игру, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

Не пропустите: Месси рассказал о своём физическом состоянии. | http://soccernews.ru