Месси высказался о возможном переходе в "Реал"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что он никогда не перейдет в мадридские клубы "Реал" и "Атлетико".

"Переход в "Реал" для меня невозможен. Тоже самое могу сказать и про "Атлетико". Не знаю, уйду я из "Барселоны" или останусь. Если уйду, то хочу, чтобы это было сделано наилучшим образом. Что бы ни случилось, "Барселона" стоит выше любого футболиста, даже меня", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

33-летний Месси является воспитанником и лучшим бомбардиром в истории "Барселоны". Форвард 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу Чемпионов, а также рекордные шесть раз завоевал "Золотой мяч".

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