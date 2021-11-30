Месси высказался о возможном восьмом "Золотом мяче"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси после получения своего седьмого "Золотого мяча" ответил на вопрос о возможном получении восьмого приза.
"Я не думаю о восьмом "Золотом мяче".
У меня начался новый этап, я сменил клуб. Теперь я живу в новом городе, и это дает мне силы для борьбы за новые цели.
В раздевалке ПСЖ собраны лучшие игроки мира", – сказал аргентинец.
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