Месси высказался о возможном восьмом "Золотом мяче"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси после получения своего седьмого "Золотого мяча" ответил на вопрос о возможном получении восьмого приза.

"Я не думаю о восьмом "Золотом мяче".

У меня начался новый этап, я сменил клуб. Теперь я живу в новом городе, и это дает мне силы для борьбы за новые цели.

В раздевалке ПСЖ собраны лучшие игроки мира", – сказал аргентинец.

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