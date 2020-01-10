Месси высказался о вылете "Барселоны" из Суперкубка Испании

Теги барселоналионель мессиатлетико мадрид

Месси высказался о вылете "Барселоны" из Суперкубка Испании

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями после полуфинального матча Суперкубка Испании против "Атлетико", в котором его команда проиграла со счётом 2:3, вследствие чего вылетела из турнира.

"Это сложная ситуация, ведь мы выбыли из турнира, который хотели выиграть. Теперь команда должна расти и двигаться дальше. Нам во многом нужно прибавлять. Знаем, что наши результаты оставляют желать лучшего. В этом году постараемся играть так же, как сегодня, но больше не повторять детских ошибок", - цитирует Месси Marca.

Напомним, что "Атлетико" открыл счёт сразу после перерыва, однако к середине второго тайма вперёд вышла уже "Барса", решающей стала последняя 10-минутка - голы Альваро Мораты и Анхеля Корреа принесли победу "матрасникам".

Не пропустите: Месси: "Я верю в Вальверде". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент "Барселоны" определился с будущим Вальверде

Президент "Барселоны" определился с будущим Вальверде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов