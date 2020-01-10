Месси высказался о вылете "Барселоны" из Суперкубка Испании

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями после полуфинального матча Суперкубка Испании против "Атлетико", в котором его команда проиграла со счётом 2:3, вследствие чего вылетела из турнира.

"Это сложная ситуация, ведь мы выбыли из турнира, который хотели выиграть. Теперь команда должна расти и двигаться дальше. Нам во многом нужно прибавлять. Знаем, что наши результаты оставляют желать лучшего. В этом году постараемся играть так же, как сегодня, но больше не повторять детских ошибок", - цитирует Месси Marca.

Напомним, что "Атлетико" открыл счёт сразу после перерыва, однако к середине второго тайма вперёд вышла уже "Барса", решающей стала последняя 10-минутка - голы Альваро Мораты и Анхеля Корреа принесли победу "матрасникам".

Не пропустите: Месси: "Я верю в Вальверде". | http://soccernews.ru