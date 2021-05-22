Месси высказался о значимости победы в Кубке Испании для "Барселоны"

Фото: инстаграм Месси

Форвард "Барселоны" Лионель Месси рассказал, как победа в Кубке Испании повлияла на команду.

"Честно сказать, этот трофей был особенным из-за того, в какой ситуации мы его завоевали. Клуб выходит из периода, который длится уже несколько сезонов. Мы не получали удовольствие от игры из-за неудовлетворительных результатов и отсутствия побед.

У нас очень молодая команда, появилось много новых футболистов. Победа в Кубке Испании стала для этой "Барсы" очень важным моментом", - приводит слова Месси Olé.

Напомним, что в финале Кубка Испании "Барса" разгромила "Атлетик" со счетом 4:0.

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