Месси высказался о "Золотом мяче"
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси рассказал, за кого бы проголосовал в борьбе за "Золотой мяч".
"Конечно, в моей команды есть игроки, за которых я бы отдал свой голос - это Неймар и Килиан Мбаппе. С другой стороны, есть футболисты с высокими индивидуальными качествами, сыгравшие отличный сезон - например, Роберт Левандовски и Карим Бензема.
Это ведь непросто, так как для выигрыша "Золотого мяча" нужно многого достичь на индивидуальном уровне. В то же время имеет свой вес, к примеру, победа в Лиге Чемпионов, Кубке Америки или Чемпионате Европы. То, что ты добиваешься ключевых целей, это важный фактор", - приводит слова Месси France Football.
Напомним, что сам аргентинец является 6-кратным обладателем "Золотого мяча".
Читайте также: Опубликован список номинантов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13