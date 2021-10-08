Месси высказался о "Золотом мяче"

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси рассказал, за кого бы проголосовал в борьбе за "Золотой мяч".

"Конечно, в моей команды есть игроки, за которых я бы отдал свой голос - это Неймар и Килиан Мбаппе. С другой стороны, есть футболисты с высокими индивидуальными качествами, сыгравшие отличный сезон - например, Роберт Левандовски и Карим Бензема.

Это ведь непросто, так как для выигрыша "Золотого мяча" нужно многого достичь на индивидуальном уровне. В то же время имеет свой вес, к примеру, победа в Лиге Чемпионов, Кубке Америки или Чемпионате Европы. То, что ты добиваешься ключевых целей, это важный фактор", - приводит слова Месси France Football.

Напомним, что сам аргентинец является 6-кратным обладателем "Золотого мяча".

Читайте также: Опубликован список номинантов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru