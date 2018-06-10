Месси высказался об академии "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси рассказал о ситуации с академией клуба.

"Клуб несколько утратил доверие к академии. От нас ушли важные футболисты. Для лучшего клуба в мире ситуация нестандартная" - приводит слова Месси Marca.

Напомним, что сам аргентинец является выходцем из академии каталонского клуба.

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