Месси высказался об игре с Неймаром и Мбаппе

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился впечатлениями от совместных выступлений с Килианом Мбаппе и Неймаром.

"В ПСЖ изумительная раздевалка, которая многое сделала для меня легче. С Неймаром нас связывают долгие взаимоотношения. Мы продолжали общаться несмотря на то, что не играли вместе. Что касается Мбаппе, то сначала всё складывалось странно, поскольку Килиан не знал, останется он или уйдёт, и мысли его были о другом. К счастью, мы всё лучше узнаём друг друга как на поле, так и за его пределами. Всё очень хорошо, мы замечательно ладим.

Невозможно сравнивать трио МСН из "Барселоны" и МНМ из ПСЖ. Они очень отличаются. Мне повезло быть частью трио "Барсы", которое было чудесным, и я надеюсь, что с этим трио мы сможем добиться таких же успехов, как и с предыдущим", - цитирует аргентинца Sport.es.

Напомним, что 34-летний Месси перешёл в ПСЖ в августе, в его активе 3 гола в 8 матчах.

Не пропустите: Месси назвал свою главную цель в составе ПСЖ. | http://soccernews.ru