Месси высказался об игре вместе с Мбаппе

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Месси высказался об игре вместе с Мбаппе

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о взаимодействии с партнерами по французскому клубу.

"Анхеля Ди Марию я знаю по сборной Аргентины, с Неймаром мы вместе выступали за "Барселону". Мбаппе я совершенно не знал, но постепенно мы узнаем друг друга все лучше", - приводит слова Месси официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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