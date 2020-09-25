Месси высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на уход из каталонского клуба нападающего Луиса Суареса.
Напомним, что уругваец на правах свободного агента перешёл в мадридский "Атлетико".
"Когда я сегодня зашёл в раздевалку, то окончательно понял, что ты ушёл. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Сколько мате мы выпили вместе, сколько было совместных обедов и ужинов - это не забудется никогда.
Будет странно увидеть тебя в другой футболке и, тем более, играть против тебя. Ты один из важнейших футболистов в истории клуба. Твои индивидуальные и командные достижения впечатляют. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что сейчас меня уже ничего не удивляет. Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг", - написал Месси в инстаграме.
Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.
В составе "Барсы" 33-летний Суарес провёл шесть сезонов, забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.
Не пропустите: Суарес попрощался с раздевалкой "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14