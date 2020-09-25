Месси высказался об уходе Суареса из "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на уход из каталонского клуба нападающего Луиса Суареса.

Напомним, что уругваец на правах свободного агента перешёл в мадридский "Атлетико".

"Когда я сегодня зашёл в раздевалку, то окончательно понял, что ты ушёл. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Сколько мате мы выпили вместе, сколько было совместных обедов и ужинов - это не забудется никогда.

Будет странно увидеть тебя в другой футболке и, тем более, играть против тебя. Ты один из важнейших футболистов в истории клуба. Твои индивидуальные и командные достижения впечатляют. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что сейчас меня уже ничего не удивляет. Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг", - написал Месси в инстаграме.

В составе "Барсы" 33-летний Суарес провёл шесть сезонов, забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

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