Месси высказался после победы над сборной Эквадора

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после матча квалификации ЧМ-2022 против Эквадора.

Напомним, что "альбиселесте" одержали минимальную победу, а единственный гол забил именно 33-летний форвард, реализовавший пенальти.

"Это был очень сложный год из-за всего того, что мы сейчас переживаем. Возможность снова сыграть за сборную и подарить людям радость от победы позволяет расслабиться. Я посылаю всем много сил, аргентинцы", - сказал Месси.

Следующий соперник сборной Аргентины - Боливия. Матч состоится 13 октября в 23:00 по московскому времени.

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