Месси выступает против подписания Коутиньо

Теги коутиньобарселоналионель мессиливерпуль

Месси выступает против подписания КоутиньоВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил против подписания полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, 30-летний форвард уже сообщил свое видение ситуации руководству своего клуба. Аргентинец считает, что такое дорогостоящее приобретение лучше перенести на лето, так как этот трансфер в январе может принести команде больше вреда, нежели пользы.

Напомним, Роналдиньо высказался о Месси. | soccernews.ru

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