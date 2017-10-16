Месси выступает против подписания Коутиньо

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил против подписания полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, 30-летний форвард уже сообщил свое видение ситуации руководству своего клуба. Аргентинец считает, что такое дорогостоящее приобретение лучше перенести на лето, так как этот трансфер в январе может принести команде больше вреда, нежели пользы.

Напомним, Роналдиньо высказался о Месси. | soccernews.ru