Месси выступает против трансфера Коутиньо в "Барселону"

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Месси выступает против трансфера Коутиньо в "Барселону"

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси выступает против покупки каталонским клубом полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает испанская пресса.

Прежде всего, 30-летний аргентинец недоволен потенциальным усилением роли Неймара в раздевалке, так как именно по его требованию "сине-гранатовые" пытаются провернуть трансфер очередного бразильца.

Также Месси считает нецелесообразным приобретение 25-летнего Коутиньо за огромные деньги, так как примерно за такую же сумму "Барселона" могла бы подписать более перспективного хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли.

Не пропустите: "Ливерпуль" установил новую цену на Коутиньо. | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Крашенный блондин сам может сыграть за всех. Жаба давит гнома. Кончились шаровые золотые мячи,начинаются суровые будни. Мэссюки,фас!

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Messi

крашеный-бородатый-гном

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Messi

такое ощущение что кто то из SN сам пишет эти статьи от лица Месси.

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