Месси выступает за продажу одного из полузащитников команды

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара летом может покинуть клуб.

Как сообщает испанская пресса, на продаже игрока настаивает лидер каталонцев Лионель Месси. Аргентинец считает, что Рафинья далек от общего уровня команды.

Напомним, что вторую половину сезона Рафинья на правах аренды выступал за "Интер".

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