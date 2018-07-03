Месси выступает за продажу пяти игроков "Барселоны"

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Месси выступает за продажу пяти игроков "Барселоны"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступает за расставание с пятью игроками своей команды, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 31-летний аргентинец требует от руководства своего клуба продажи защитника Алейша Видаля, полузащитника Андре Гомеша и форварда Пако Алькасера. Кроме того, пятикратный обладатель "Золотого мяча" не видит места в команде и для вернувшихся из аренд хавбека Рафиньи Алькантары и нападающего Мунира Эль-Хаддади.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" двух ведущих игроков "Баварии" и ПСЖ. | soccernews.ru

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