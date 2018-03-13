Месси выступил против перехода Верратти в "Барселону"

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Месси выступил против перехода Верратти в "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не хочет видеть в команде полузащитника ПСЖ Марко Верратти, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, аргентинец выступил против подобного трансфера.

Ранее сообщалось, что ПСЖ решил продать Верратти летом, так как руководство клуба разочаровано его игрой в 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3 и 1:2).

Стоит отметить, что 25-летним Верратти интересуются "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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