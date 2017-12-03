Месси выступил против приобретения нового форварда в "Барселону"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил против приобретения нового форварда своим клубом.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" ввиду невзрачного выступления в текущем сезоне своего форварда Луиса Суареса рассматривали вариант с возможной покупкой в январе нового нападающего, однако против такого развития событий выступил аргентинец, который считает, что уругваец себя еще не исчерпал и способен выйти на свой прежний высокий уровень.

Напомним, "Барселона" и "Арсенал" могут обменяться в январе игроками. | soccernews.ru