Месси выступил против продажи Алькасера

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил против продажи своего партнера по линии атаки в команде Пако Алькасера.

Как информирует испанская пресса, аргентинец опасается, что проблемы с коленом таки вынудят Луиса Суареса лечь на операционный стол, вследствие чего команда может вовсе остаться без центральных нападающих. Ввиду этого Месси хочет, чтобы Алькасер доиграл этот сезон в "Барсе", а свое будущее он обустраивал уже летом следующего года.

Напомним, "Барселона" может подписать Мартиаля уже в январе. | soccernews.ru