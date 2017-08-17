Месси выступил против ухода Серхи Роберто

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Месси выступил против ухода Серхи РобертоВедущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил против ухода из клуба своего партнера по команде Серхи Роберто.

Как информирует испанская пресса, в ближайшее время 25-летний полузащитник должен принять решение относительно своего будущего - покинет ли он "сине-гранатовых" в текущее трансферное окно или продолжит выступления за "Барсу". Однако свое мнение на этот счет уже высказал ключевой игрок вице-чемпионов Испании, заявивший о желании сохранить своего одноклубника в команде.

Напомним, в услугах Роберто заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а также итальянские "Ювентус" и "Милан".

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