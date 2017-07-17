Месси выступил против включения Ракитича в сделку по Верратти

Главная звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил против включения полузащитника своей команды Ивана Ракитича в сделку по хавбеку французского ПСЖ Марко Верратти.

Как информирует испанская пресса, аргентинский бомбардир уже уведомил руководство своего клуба, что он предпочел бы, чтобы 29-летний хорват остался в стане "сине-гранатовых" и на следующий сезон.

Напомним, Фернандес исключил уход из "Барселоны" Ракитича и Андре Гомеша. | soccernews.ru