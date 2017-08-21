Месси выступил против возможного обмена игроками "Барселоны" и "Ливерпуля"

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Месси выступил против возможного обмена игроками "Барселоны" и "Ливерпуля"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил против возможного обмена игроками своего клуба с английским "Ливерпулем".

Как информирует испанская пресса, "красные" вполне могли бы пойти на продажу "сине-гранатовым" своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо, если бы в сделку по бразильцу был включен Серхи Роберто или Иван Ракитич. Однако аргентинский бомбардир "Барсы" не поддержал такое развитие событий.

Напомним, Месси выступил против возвращения в "Барселону" одного из ее бывших игроков. | soccernews.ru

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