Месси выступил против возможного обмена игроками "Барселоны" и "Ливерпуля"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил против возможного обмена игроками своего клуба с английским "Ливерпулем".

Как информирует испанская пресса, "красные" вполне могли бы пойти на продажу "сине-гранатовым" своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо, если бы в сделку по бразильцу был включен Серхи Роберто или Иван Ракитич. Однако аргентинский бомбардир "Барсы" не поддержал такое развитие событий.

Напомним, Месси выступил против возвращения в "Барселону" одного из ее бывших игроков. | soccernews.ru