Месси выступил против возвращения в "Барселону" одного из ее бывших игроков

Теги барселоналионель месситьяго алькантара

Месси выступил против возвращения в "Барселону" одного из ее бывших игроковФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил против возвращения в клуб одного из ее бывших игроков.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" в качестве одного из вариантов усиления своей средней линии рассматривали хавбека мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару. Однако аргентинский бомбардир "Барсы" исключил возможное приобретение 26-летнего полузащитника ввиду того, что тот в свое время был готов перебраться из Германии в мадридский "Реал".

Напомним, в игре с "Бетисом" Месси установил достижение, которое не покорялось игрокам в Ла Лиге 11 лет. | soccernews.ru

комментарии
Константин

Месси,мне кажется слишком много на себя берет

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