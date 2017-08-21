Месси выступил против возвращения в "Барселону" одного из ее бывших игроков

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил против возвращения в клуб одного из ее бывших игроков.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" в качестве одного из вариантов усиления своей средней линии рассматривали хавбека мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару. Однако аргентинский бомбардир "Барсы" исключил возможное приобретение 26-летнего полузащитника ввиду того, что тот в свое время был готов перебраться из Германии в мадридский "Реал".

Напомним, в игре с "Бетисом" Месси установил достижение, которое не покорялось игрокам в Ла Лиге 11 лет. | soccernews.ru