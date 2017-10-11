Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира
Сборная Аргентина до последнего тура отборочного раунда к ЧМ-2018 находилась в подвешенном состоянии, неудачные последние игры против Боливии, Уругвая, Венесуэлы, Перу поставили команду Сампаоли на край пропасти. В последнем матче необходимо было выигрывать у Эквадора, которому аргентинцы проиграли в первом круге у себя дома.
Уже на первой минуте поединка всю Аргентину поверг в шок Ромарио Ибарра. В первой же атаке Ибарра и Ордонес устроили перепасовку, сделав три передачи головой, после чего Ромарио точно пробил по воротам. Запахло жареным, Аргентине срочно нужно было просыпаться, и сборную снова пришлось спасать Месси. На 12 минуте Лео сыграл в стенку с Ди Марией, освободился от опеки Аймара, вошел в свободную зону и послал мяч в ворота. В следующей же атаке Месси снова оказался на ударной позиции, но его выстрел отразил Бангера. Впрочем, Лео это не остановило, в этот вечер Месси был неудержим, он вел свою команду вперед, и сам завершал атаки точными ударами.
На 20 минуте Месси забил второй гол: Ди Мария отдал не слишком удачный пас, но Лео из борьбы не выключился и отобрал мяч у защитника, а затем пробил прямо в левую "девятку". Этот счет выводил Аргентину на чемпионат мира вне зависимости от остальных результатов, поэтому гости сбавили обороты и уже не неслись веред всей командой. Эквадор также не был активен, хозяева нанесли несколько ударов, но проблем Ромеро они не доставили.
Во второй половине игры команды в основном били друг друга по ногам, нарушений было много, хотя арбитр карточки давал лишь в исключительных случаях. Из-за постоянных остановок страдал темп игры, опасных моментов практически не было. Лишь в середине тайма Аргентине удался разящий выпад: Месси с центра поля прошел до линии штрафной, а затем пробил в верхний угол, сняв все вопросы о победителе. Эквадор уже даже не пытался сократить разницу в счете, из-за многочисленных замен окончательно упал темп игры, да и в целом Аргентине уже в этой игре атаковать было без надобности, а у Эквадора не хватало мастерства, чтобы прижать соперника к их воротам.
Аргентина вышла на чемпионат мира благодаря хет-трику Месси, также путевку в Россию сегодня добыли сборные Уругвая и Колумбии, а Перу будет бороться в стыках. Осталась же за бортом турнира сборная Чили.
Эквадор – Аргентина 1:3
Голы: Ромарио Ибарра, 1 – 1:0; Месси, 12 – 1:1; Месси, 20 – 1:2; Месси, 62 – 1:3
Эквадор: Бангера, Веласко, Рамирес, Аймар, Арболеда, Севальос (Валенсия, 40), Интриаго (Учуари, 77), Орехуэла, Ренато Ибарра, Ромарио Ибарра, Ордонес (Мартинес, 64).
Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Сальвио (Фацио, 89), Билья, Перес, Ди Мария (Паредес, 84), Месси, Бенедетто (Икарди, 77).
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Отчет матча Россия - Иран | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главный тренер сборной Шотландии Стракан отправлен в отставку
-
Неймар опередил Месси в рейтинге самых бьющих игроков квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке
-
Ибрагимович близок к возвращению в строй
-
Мариано Диас хочет играть за сборную Испании
-
Шевченко призвал дать Монтелле время на построение команды
-
Канте пропустит больше, чем предполагалось ранее
-
Левандовски сравнил тренировки под руководством Хайнкеса и Анчелотти
-
Иванов пропустит матч со "Спартаком"
-
Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на сердце
-
"Порту" продлил Абубакара
-
Тассотти поделился ожиданиями от миланского дерби
-
"РБ Лейпциг" в 2015 году был близок к покупке Мбаппе
-
Уилшер: "Ляказетт является одним из лучших нападающих в мире"
-
Мюллер: "После смены тренера мы не должны думать, что теперь победы у нас в кармане"
-
"Ювентус" может отказаться от идеи приобретения Эмре Джана
-
Мустафи выбыл на шесть недель из-за травмы
-
Зидан может побить рекорд Гвардиолы
-
Черчесов рассказал, на что намерена претендовать сборная России на домашнем Чемпионате Мира
-
"Реал" определился с размером предложения по Алабе
-
За продление контракта "Барселона" выплатит Месси бонус в размере почти 100 миллионов евро