Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Сборная Аргентина до последнего тура отборочного раунда к ЧМ-2018 находилась в подвешенном состоянии, неудачные последние игры против Боливии, Уругвая, Венесуэлы, Перу поставили команду Сампаоли на край пропасти. В последнем матче необходимо было выигрывать у Эквадора, которому аргентинцы проиграли в первом круге у себя дома.

Уже на первой минуте поединка всю Аргентину поверг в шок Ромарио Ибарра. В первой же атаке Ибарра и Ордонес устроили перепасовку, сделав три передачи головой, после чего Ромарио точно пробил по воротам. Запахло жареным, Аргентине срочно нужно было просыпаться, и сборную снова пришлось спасать Месси. На 12 минуте Лео сыграл в стенку с Ди Марией, освободился от опеки Аймара, вошел в свободную зону и послал мяч в ворота. В следующей же атаке Месси снова оказался на ударной позиции, но его выстрел отразил Бангера. Впрочем, Лео это не остановило, в этот вечер Месси был неудержим, он вел свою команду вперед, и сам завершал атаки точными ударами.

На 20 минуте Месси забил второй гол: Ди Мария отдал не слишком удачный пас, но Лео из борьбы не выключился и отобрал мяч у защитника, а затем пробил прямо в левую "девятку". Этот счет выводил Аргентину на чемпионат мира вне зависимости от остальных результатов, поэтому гости сбавили обороты и уже не неслись веред всей командой. Эквадор также не был активен, хозяева нанесли несколько ударов, но проблем Ромеро они не доставили.

Во второй половине игры команды в основном били друг друга по ногам, нарушений было много, хотя арбитр карточки давал лишь в исключительных случаях. Из-за постоянных остановок страдал темп игры, опасных моментов практически не было. Лишь в середине тайма Аргентине удался разящий выпад: Месси с центра поля прошел до линии штрафной, а затем пробил в верхний угол, сняв все вопросы о победителе. Эквадор уже даже не пытался сократить разницу в счете, из-за многочисленных замен окончательно упал темп игры, да и в целом Аргентине уже в этой игре атаковать было без надобности, а у Эквадора не хватало мастерства, чтобы прижать соперника к их воротам.

Аргентина вышла на чемпионат мира благодаря хет-трику Месси, также путевку в Россию сегодня добыли сборные Уругвая и Колумбии, а Перу будет бороться в стыках. Осталась же за бортом турнира сборная Чили.

Эквадор – Аргентина 1:3

Голы: Ромарио Ибарра, 1 – 1:0; Месси, 12 – 1:1; Месси, 20 – 1:2; Месси, 62 – 1:3

Эквадор: Бангера, Веласко, Рамирес, Аймар, Арболеда, Севальос (Валенсия, 40), Интриаго (Учуари, 77), Орехуэла, Ренато Ибарра, Ромарио Ибарра, Ордонес (Мартинес, 64).

Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Сальвио (Фацио, 89), Билья, Перес, Ди Мария (Паредес, 84), Месси, Бенедетто (Икарди, 77).

Вячеслав Горбачев

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