Месси выйдет на финал Суперкубка Испании с первых минут

Сегодня пройдет финал Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Атлетиком" из Бильбао. Нападающий "каталонцев" Лионель Месси принял решение играть в этом матче.



Планируется, что аргентинец выйдет в стартовом составе, если не будет замечаний у врачей, сообщает журналист Cadena SER Адриа Альбетс.

Как сообщалось ранее, Месси пропустил полуфинал с "Реал Сосьедад" из-за дискомфорта двуглавой мышцы бедра. Участие в финале также было под вопросом.



Напомним, что финал Суперкубка Испании пройдет сегодня, 17 января, в 23:00 по московскому времени.



Месси в текущем сезоне Ла Лиги провел 17 матчей за "Барселону". На его счету 11 забитых мячей и 2 результативные передачи.



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