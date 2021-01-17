Месси выйдет на финал Суперкубка Испании с первых минут

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Месси выйдет на финал Суперкубка Испании с первых минутСегодня пройдет финал Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Атлетиком" из Бильбао. Нападающий "каталонцев" Лионель Месси принял решение играть в этом матче.

Планируется, что аргентинец выйдет в стартовом составе, если не будет замечаний у врачей, сообщает журналист Cadena SER Адриа Альбетс.

Как сообщалось ранее, Месси пропустил полуфинал с "Реал Сосьедад" из-за дискомфорта двуглавой мышцы бедра. Участие в финале также было под вопросом.

Напомним, что финал Суперкубка Испании пройдет сегодня, 17 января, в 23:00 по московскому времени.

Месси в текущем сезоне Ла Лиги провел 17 матчей за "Барселону". На его счету 11 забитых мячей и 2 результативные передачи.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

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