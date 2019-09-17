Месси выйдет на поле в матче с "Боруссией"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси выйдет на поле в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией", сообщает TyC Sports.
По сведениям издания, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде намерен выпустить аргентинца на замену во втором тайме. Футболист вернулся в общую группу в воскресенье и успел провести с командой несколько тренировок.
Напомним, что 32-летний Месси пропустил начало сезона из-за травму, которую он получил во время предсезонной подготовки.
Матч "Боруссия" - "Барселона" состоится сегодня, 17 сентября. Начало встречи в 22:00 мск.
Не пропустите: Месси оценил соперников "Барселоны" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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