Месси выйдет на поле в матче с "Боруссией"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси выйдет на поле в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией", сообщает TyC Sports.

По сведениям издания, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде намерен выпустить аргентинца на замену во втором тайме. Футболист вернулся в общую группу в воскресенье и успел провести с командой несколько тренировок.

Напомним, что 32-летний Месси пропустил начало сезона из-за травму, которую он получил во время предсезонной подготовки.

Матч "Боруссия" - "Барселона" состоится сегодня, 17 сентября. Начало встречи в 22:00 мск.

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