Месси выздоровел после коронавируса

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Форвард ПСЖ Лионель Месси выздоровел после заражения коронавирусом.

Как сообщает RMC Sport, во вторник, 4 января, аргентинец сдал отрицательный тест и вместе с семьей вылетел из Аргентины во Францию.

В ближайшее время Месси вернется к тренировкам с командой.

В текущем сезоне на счету Месси 6 голов и 4 ассиста в 16 играх.

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