Месси вызвал ажиотаж в ЮАР

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси еще долго не мог покинуть поле после вчерашнего матча своей команды против чемпиона ЮАР "Мамелоди Сандаунз", состоявшегося в Претории.

Публикация от ♦️One LOVE One BARCA! ♦️ (@xxnilohhh) 16 Май 2018 в 12:51 PDT

Напомним, Месси высказался по своему будущему. | soccernews.ru