Месси вызвал ажиотаж в ЮАР

Теги лионель мессибарселонамамелоди сандаунз

Месси вызвал ажиотаж в ЮАРФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси еще долго не мог покинуть поле после вчерашнего матча своей команды против чемпиона ЮАР "Мамелоди Сандаунз", состоявшегося в Претории.

Напомним, Месси высказался по своему будущему. | soccernews.ru

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