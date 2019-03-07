Месси вызван в сборную Аргентины впервые после ЧМ-2018
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, кто будет в составе национальной команды на предстоящие матчи с Венесуэлой и Марокко.
Стоит отметить, что капитана "Барселоны" Лионеля Месси вызвали впервые после ЧМ-2018.
Вратари: Агустин Маркесин, Хуан Муссо, Эстебан Андрада, Франко Армани;
Защитники: Херман Пеццелья, Габриэль Меркадо, Хуан Фойт, Николас Отаменди, Вальтер Каннеманн, Николас Тальяфико, Маркос Акунья, Гонсало Монтиель, Ренцо Саравия, Лисандро Мартинес;
Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Джовани Ло Чельсо, Мануэль Лансини, Роберто Перейра, Анхель Ди Мария, Федерико Сарачо, Иван Марконе, Доминго Бланко, Родриго де Пауль;
Нападающие: Лионель Месси, Гонсало Мартинес, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Лаутаро Мартинес, Дарио Бенедетто, Матиас Суарес.
Аргентина встретится с Венесуэлой 22 марта, с Марокко - 26-го.
Ранее сообщалось, что марокканцам запрещено будет фотографироваться с Месси, обмениваться футболками и жестко играть против футболиста.
А еще: Президент "Барселоны" анонсировал продление контракта с Месси| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хуммелс высказался о решении Лева больше не привлекать его в национальную команду
-
Роналду не сыграет с "Удинезе"
-
Ровно 7 лет назад Месси оформил пента-трик в ворота "Байера" в ЛЧ
-
Официально: "Рома" объявила об увольнении Ди Франческо
-
1
В Турции приняли громкое решение по игроку, нападавшему с лезвием на футболистов
-
Месси вызван в сборную Аргентины впервые после ЧМ-2018
-
Дзюба и Азмун - в основе "Зенита" на матч с "Вильярреалом"
-
Легендарный теннисист попросил бывшего тренера "Спартака" вернуться в команду
-
"Лилль" назвал цену на Пепе, которым интересуются европейские топ-клубы
-
Кононов сделал заявление после вылета "Спартака" из Кубка России
-
Неймар пытался разобраться с судьями после матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
1
Названы условия возможной отставки главного тренера "Спартака"
-
Угрозы смерти, антисемитизм и унижения. Как Аврам Грант стал самым недооценённым тренером "Челси"
-
Определились полуфиналисты Кубка России
-
"Урал" выбил "Спартак" из Кубка России
-
Моуринью рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру
-
Моуринью высказался о скандальном пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
Зидан дал ответ "Реалу"
-
2
Между лидером "Реала" и президентом клуба произошел серьезный конфликт
-
Названо имя лучшего игрока "Ливерпуля" в феврале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22