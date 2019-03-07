Месси вызван в сборную Аргентины впервые после ЧМ-2018

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Месси вызван в сборную Аргентины впервые после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, кто будет в составе национальной команды на предстоящие матчи с Венесуэлой и Марокко

Стоит отметить, что капитана "Барселоны" Лионеля Месси вызвали впервые после ЧМ-2018.

Вратари: Агустин Маркесин, Хуан Муссо, Эстебан Андрада, Франко Армани;

Защитники: Херман Пеццелья, Габриэль Меркадо, Хуан Фойт, Николас Отаменди, Вальтер Каннеманн, Николас Тальяфико, Маркос Акунья, Гонсало Монтиель, Ренцо Саравия, Лисандро Мартинес;

Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Джовани Ло Чельсо, Мануэль Лансини, Роберто Перейра, Анхель Ди Мария, Федерико Сарачо, Иван Марконе, Доминго Бланко, Родриго де Пауль;

Нападающие: Лионель Месси, Гонсало Мартинес, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Лаутаро Мартинес, Дарио Бенедетто, Матиас Суарес.

Аргентина встретится с Венесуэлой 22 марта, с Марокко - 26-го. 

Ранее сообщалось, что марокканцам запрещено будет фотографироваться с Месси, обмениваться футболками и жестко играть против футболиста.

А еще: Президент "Барселоны" анонсировал продление контракта с Месси| http://soccernews.ru

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