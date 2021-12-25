Месси: "Я боялся смотреть в глаза Анри"

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Форвард ПСЖ Лионель Месси вспомнил о первой встрече с Тьерри Анри в раздевалке "Барселоны".

"В первый день, когда он вошёл в раздевалку, я боялся смотреть ему в глаза. Я знал всё, что Тьерри сделал в Англии, и вдруг мы оказались в одной команде", - цитирует аргентинца L'Equipe.

Напомним, что Анри перешёл в "Барсу" в 2007 году из лондонского "Арсенала".

Месси выступал за "сине-гранатовых" до прошлого лета. Сторонам пришлось расстаться из-за огромной зарплаты футболиста.

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