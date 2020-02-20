Месси: "Я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о возможном возвращении Неймара в клуб.

"Неймар - один из лучших футболистов мира. Я бы хотел, чтобы он вернулся в клуб. Он очень позитивный человек и приносил другим игрокам в раздевалке радость.

Недовольство тем, как Неймар покинул "Барселону" - это нормальная реакция. Я тоже был недоволен, однако мы хотим побеждать и играть с лучшими игроками.

Неймар желает вернуться в "Барсу". Ему было грустно уходить", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Читайте также: Месси поделился мнением о результативности "Реала" после ухода Роналду. | http://soccernews.ru