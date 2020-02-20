Месси: "Я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"

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Месси: "Я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о возможном возвращении Неймара в клуб.

"Неймар - один из лучших футболистов мира. Я бы хотел, чтобы он вернулся в клуб. Он очень позитивный человек и приносил другим игрокам в раздевалке радость.

Недовольство тем, как Неймар покинул "Барселону" - это нормальная реакция. Я тоже был недоволен, однако мы хотим побеждать и играть с лучшими игроками.

Неймар желает вернуться в "Барсу". Ему было грустно уходить", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Давно пора, даже за 300+ млн! Неймар, этот тот кто не заплачет в таких матчах как на Олимпико и Энфилде! В отличии от Лео, который только пылесосит газон своим шнобелем в трудную минуту, и ищет виноватых, Ней может заработать левую пенку, изобразить адскую конвульсию! В Барсе такие игроки, всегда были на вес золота! Visca el Barca!

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