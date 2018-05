Месси: "Я бы поменял чемпионский титул "Барселоны" на один для сборной Аргентины"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чем он готов пожертвовать ради выигрыша трофея со сборной Аргентины.

"Я бы поменял чемпионский титул "Барселоны" на один для сборной Аргентины. Завоевать трофей с Аргентиной было бы чем-то уникальным. У меня большая вера в нашу сборную. Мы хорошо работаем, у нас есть игроки с огромным потенциалом и опытом. Но нам не нужно разбрасываться обещаниями, что мы станем чемпионами мира, потому что якобы являемся лучшими. Реальность немного иная" - приводит слова Месси Four Four Two.

Напомним, что на прошлом Чемпионате Мира Аргентина уступила в финале сборной Германии.

