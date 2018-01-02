Месси: "Я должен прогрессировать в исполнении пенальти"



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси считает, что он должен совершенствоваться в некоторых компонентах игры.

"Я должен работать еще усерднее, чтобы достичь совершенства. В некоторых компонентах футбола я не достиг своего максимума. Например, это пенальти. Я должен чаще тренировать одиннадцатиметровые удары", - приводит слова Месси Blic Online.

Стоит отметить, что в 2017 году форвард не реализовал три удара пенальти в матчах чемпионата Испании.

Напомним, что 30-летний Месси был признан лучшим футболистом мира в минувшем году по версии Marca и Sky Sports.

Не пропустите: Мадридское издание Marca назвало Месси лучшим игроком 2017-го года. | http://soccernews.ru