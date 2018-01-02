Месси: "Я должен прогрессировать в исполнении пенальти"

Теги барселоналионель месси

Месси: "Я должен прогрессировать в исполнении пенальти"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси считает, что он должен совершенствоваться в некоторых компонентах игры. 

"Я должен работать еще усерднее, чтобы достичь совершенства. В некоторых компонентах футбола я не достиг своего максимума. Например, это пенальти. Я должен чаще тренировать одиннадцатиметровые удары", - приводит слова Месси Blic Online.

Стоит отметить, что в 2017 году форвард не реализовал три удара пенальти в матчах чемпионата Испании.

Напомним, что 30-летний Месси был признан лучшим футболистом мира в минувшем году по версии Marca и Sky Sports.

Не пропустите: Мадридское издание Marca назвало Месси лучшим игроком 2017-го года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов