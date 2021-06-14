Месси: "Я мечтаю выиграть титул со сборной Аргентины"

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своей мечте прервать трофейную засуху национальной команды.

"Пришло время нанести удар и победить в Кубке Америки. Я мечтаю выиграть титул со сборной Аргентины. Я уже много раз был близок к этому, но, к сожалению, не получалось. Буду бороться, пока у меня есть силы", - цитирует Месси The National.

Нападающий выступает за "альбиселесте" с 2005 года, сыграл 144 матча и забил 72 гола.

Аргентинская сборная стартует в Кубке Америки в ночь на вторник матчем против Чили.

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