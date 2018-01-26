Месси: "Я не буду возражать, если меня заменят"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси рассказал о своем отношении к тому, что его могут заменить во время матча.

"Решать тренеру. Я часто с ним общаюсь и не стану возражать, если меня заменят. Того же мнения и остальные футболисты. К счастью, все у нас сложилось хорошо, и мы прошли непростое испытание в игре с "Эспаньолом". Мы довольны тем, как все складывается, хотя впереди еще много матчей.

Команда стала сильнее в защите и приобрела очень талантливых футболистов, которые решили проблему. Мы рады, что в "Барселону" перешли Коутиньо и Мина" - приводит слова Месси Marca.

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