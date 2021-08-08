Месси об уходе из "Барселоны": "Я не был готов к уходу. Это мой дом"

Фото: твиттер "Барселоны"

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о своем уходе из каталонского клуба.

"Честно сказать, не могу думать ни о чем. Это действительно тяжелый момент для меня. Я в Барселоне с 13 лет. Я не был готов к уходу.

Я был в ступоре и нахожусь в нем до сих пор. Это очень трудно после всего этого долгого пути. Я не был готов. Год, когда случилась вся эта история с бюрофаксом, остался в прошлом. Однако я не хотел уходить в этом году.

Мы были убеждены, что хотим остаться здесь. Это мой дом. Я хотел этого больше всего. Мы всегда подчеркивали наше благополучие, я чувствовал, что здесь мой дом. Я наслаждался жизнью в Барселоне. Это было чудесно", - заявил Месси.

Напомним, что Месси находился в структуре "Барсы" с 2000 года.

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