Месси: "Я не ошибся"

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси дал интервью журналу France Football.

Издание анонсировало новый выпуск с 34-летним аргентинцем на обложке, который поступит в продажу 9 октября.

"Я не ошибся", - приводится цитата футболиста на главной странице.

La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d'Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d'Or nominations



⚽️✨#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB