Месси: "Я не ошибся"

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Месси: "Я не ошибся"

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси дал интервью журналу France Football.

Издание анонсировало новый выпуск с 34-летним аргентинцем на обложке, который поступит в продажу 9 октября.

"Я не ошибся", - приводится цитата футболиста на главной странице.

Прошедшим летом Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ на правах свободного агента. В его активе 1 забитый гол в 5 матчах.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео ни разу не ошибся!И в Барсе , и в Париже он всегда находит верные пути личного обогащения в ущерб командной игре и финансам клуба!В этом ему точно нет равных!

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