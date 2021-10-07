Месси: "Я не ошибся"
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси дал интервью журналу France Football.
Издание анонсировало новый выпуск с 34-летним аргентинцем на обложке, который поступит в продажу 9 октября.
"Я не ошибся", - приводится цитата футболиста на главной странице.
La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d'Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d'Or nominations— France Football (@francefootball) October 6, 2021
⚽️✨#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB
Прошедшим летом Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ на правах свободного агента. В его активе 1 забитый гол в 5 матчах.
Не пропустите: Луческу громко высказался о Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
УЕФА назвал дату жеребьевки отборочного турнира Евро-2024
-
Сборная России прилетела в Казань
-
Хамес выложил фото с Дэвидом Бекхэмом
-
Кофрие: "Спартак" может стать важным трамплином для моей карьеры"
-
ПСЖ готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара
-
Яя Туре хочет поработать в румынском клубе
-
Линекер: "Сейчас гораздо проще забивать голы, чем в моё время"
-
"Спартак" готовит новые контракты для двух футболистов
-
Возвращение Роналду увеличило стоимость "Манчестер Юнайтед" на 550 миллионов фунтов
-
Кузяев получил травму лица на тренировке сборной России
-
1
Месси: "Я не ошибся"
-
"Леванте" назначил нового тренера
-
Названы финансовые траты Катара на подготовку к ЧМ-2022
-
Ферран Торрес догнал Луиса Энрике по голам за сборную Испании
-
"Локомотив" может пригласить Люсьена Фавра
-
"Аякс" потерял до конца сезона главного ветерана команды
-
Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал, где собирается завершить карьеру
-
"Ювентус" открыт для предложений по Рэмзи
-
Топ-клуб АПЛ включился в борьбу за Влаховича
-
Кьеза раскритиковал судейство Карасёва после поражения в полуфинале Лиги Наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13