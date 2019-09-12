Месси: "Я не требовал купить Неймара"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями о том, что каталонскому клубу не удалось вернуть нападающего ПСЖ Неймара минувшим летом.

"Конечно, меня бы обрадовало возвращение Неймара. Но всем известно, насколько трудно вести переговоры с ПСЖ. Впрочем, я не уверен, что "Барселона" сделала всё возможное для этого трансфера. Требовал ли я купить Неймара? Нет. Мы просто делились с клубом своим мнением", - приводит слова аргентинца Marca.

Напомним, что "Барса" и ПСЖ не сумели договориться об условиях сделки.

Испанская сторона не могла позволить себе переплачивать из-за ограниченности бюджета, обусловленного приобретением Антуана Гризманна и Френки де Йонга за почти 200 миллионов евро.

Французы, в свою очередь, отказывались идти на уступки, рассчитывая максимально отбить потраченные на Неймара два года назад 222 миллиона евро.

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