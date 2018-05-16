Месси: "Я не заинтересован в том, чтобы быть лучшим в истории"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси не думает о своем вечном соперничестве с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

"Я не заинтересован в том, чтобы быть лучшим в истории или вторым, третьим, четвёртым. Статус лучшего футболиста в истории ничего не изменит. Каждый раз, когда начинается сезон, я стараюсь улучшать себя, выигрывать всё, выкладываться полностью на футбольном поле и максимально помогать своим партнёрам по команде.

Я играю для того, чтобы совершенствоваться и выигрывать, а не для того, чтобы стать лучшим в истории", - сказал он.

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