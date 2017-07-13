Месси: "Я не знаю, какой Вальверде тренер"

Теги барселонаэрнесто вальверделионель месси

Месси: "Я не знаю, какой Вальверде тренер"Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о новоиспеченном главном тренере своей команды Эрнесто Вальверде.

"С новым тренером все будет новым. Я не знаю, какой он тренер, но он - отличный человек. Он работал с "Валенсией" и "Атлетиком", мы слышали много о его очень хорошей репутации, поэтому мы возлагаем наши надежды на него...

Лично я - очень счастлив и с нетерпением жду начала нового сезона. У нас есть новый тренер и новые помощники тренера. Я хотел бы работать с ними и наслаждаться игрой в "Барселоне" еще не один год", - цитирует 30-летнего нападающего Yahoo Sports.

Напомним, Пике считает, что Месси может сыграть в полузащите. | soccernews.ru

комментарии
Конь

Задрал гном всё прогрессивное человечество.Только всякая пьянь его обожествляет.

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Пьянь

Да нет, как раз всё прогрессивное человечество его и обожествляет.

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Дибала ездит на месси верхом

пару лет еще мяч попинает, если свои условия всем ставить не будет

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