Месси: "Я не знаю, какой Вальверде тренер"

Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о новоиспеченном главном тренере своей команды Эрнесто Вальверде.

"С новым тренером все будет новым. Я не знаю, какой он тренер, но он - отличный человек. Он работал с "Валенсией" и "Атлетиком", мы слышали много о его очень хорошей репутации, поэтому мы возлагаем наши надежды на него...

Лично я - очень счастлив и с нетерпением жду начала нового сезона. У нас есть новый тренер и новые помощники тренера. Я хотел бы работать с ними и наслаждаться игрой в "Барселоне" еще не один год", - цитирует 30-летнего нападающего Yahoo Sports.

Напомним, Пике считает, что Месси может сыграть в полузащите. | soccernews.ru