Месси: "Я никогда не хочу побед нашего главного конкурента"

6 Теги барселоналионель мессиреал мадрид

Месси: "Я никогда не хочу побед нашего главного конкурента"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопросы журналистов о "Реале" и финале Лиги Чемпионов.

"Я смотрел финал ЛЧ только небольшими отрывками. Дело не в том, что я не хотел смотреть, а в том, что мы находились в Аргентине, часовые пояса не совпадают. Я смотрел нарезку основных моментов, видел все, что случилось.

Я хочу побеждать. Меня не интересует, что делает другая команда. Как футболист "Барселоны", я никогда не хочу побед нашего главного конкурента в тех случаях, если мы не участвуем в турнире. Но в первую очередь я хочу побеждать сам" - приводит слова Месси Sport.es.

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Комментарии
ghj

рон лучше месси

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Пьянь

Только совершенно ебанутый человек может сказать, что обычный замыкатель лучше футболиста, который создает моменты, забивает уйму голов и отдает кучу голевых передач.

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РМ

Только упоротый мессиглор может незамечать что в свои 34 футболист в хорошем физичечком и идеальном состояни в плане игры футбола. Не имей месси такой дар какой у него есть он давно бы сдулся, а Роналду показывает чцдеса

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Пьянь

Да-да, слышал я подобные бредни от мадридских. Месси родился на свет с прекрасным дриблингом, класснейшим видением поля, в роддоме научился бить штрафные и раздавать невероятные передачи. А вот Роналду всю жизнь трудился и ему, в отличие от Месси, все его мастерство не свалилось с неба.

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Зенден

Давай Лео, раз Голландия пролетела, удачи тебе и Суаресу со своими сборными.

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ВИКТОР

МОЛОТОК УДАЧИ НА ЧМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЧЕМПИОНСТВА

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