Месси: "Я никогда не хочу побед нашего главного конкурента"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопросы журналистов о "Реале" и финале Лиги Чемпионов.

"Я смотрел финал ЛЧ только небольшими отрывками. Дело не в том, что я не хотел смотреть, а в том, что мы находились в Аргентине, часовые пояса не совпадают. Я смотрел нарезку основных моментов, видел все, что случилось.

Я хочу побеждать. Меня не интересует, что делает другая команда. Как футболист "Барселоны", я никогда не хочу побед нашего главного конкурента в тех случаях, если мы не участвуем в турнире. Но в первую очередь я хочу побеждать сам" - приводит слова Месси Sport.es.

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