Месси: "Я никогда не жаловался на фолы"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал о своем отношении к фолам против него.

"Я никогда не жаловался на фолы. Считаю это частью футбола. Я могу забеспокоится, если у противника нехорошие намерения. А если это не так, то я не воспринимаю это всерьез", - цитирует Месси DAZN.

В текущем сезоне Месси провел 20 матчей, в которых отметился 16 голами и 9 ассистами.

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