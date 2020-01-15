Месси: "Я никогда не жаловался на фолы"

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Месси: "Я никогда не жаловался на фолы"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал о своем отношении к фолам против него.

"Я никогда не жаловался на фолы. Считаю это частью футбола. Я могу забеспокоится, если у противника нехорошие намерения. А если это не так, то я не воспринимаю это всерьез", - цитирует Месси DAZN.

В текущем сезоне Месси провел 20 матчей, в которых отметился 16 голами и 9 ассистами.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Но командывать судьями продолжу", - добавил ЛЕО.

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Карыч
Карыч

командовать судьями хотят все- от футболистов и тренеров, до владельцев клубов!

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