Месси: "Я осознал, что иногда на поле выходить не стоит"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал последнее решение своего наставника, который оставил его в запасе на матч Лиги чемпионов со "Спортингом" (2:0).

"Я понял, что сезон длинный и в течение года случаются моменты, которые складываются более напряжённо. Проходят годы, и на твоё тело начинает давить груз большого количества матчей. В итоге я осознал, что иногда на поле стоит не выходить", — сказал он.

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