Месси: "Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили"

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Месси: "Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили"Фото: твиттер "Барселоны"

Форвард Лионель Месси продолжает комментировать свой уход из "Барселоны".

"Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, - ложь. Такого не было, это неправда. Мы сделали все возможное, однако остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные. Самое важное для меня - сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались.

Лапорта уже говорил об этом. Мы обо всем договорились, однако из-за проблем с Ла Лигой я не мог остаться. У нас с "Барсой" все было согласовано. Я сделал все возможное. Клуб заявил, что дело в Ла Лиге, однако я слышал много версий того, почему я не смог остаться. В прошлом ходу я не хотел оставаться, но сейчас все было иначе.

В моей голове сейчас много мыслей. Я в тупике. До этого момента я никогда не представлял, как я буду жить, уйдя из "Барсы". Моя жизнь полностью изменится. Я был в первой команде с 16 лет. Пришло время начать все сначала. Это трудный шаг для моей семьи. Я знаю, как хорошо им в этом городе. Однако я знаю, что они адаптируются, и все будет в порядке. Необходимо принять это и просто начать с нуля", - заявил Месси.          

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