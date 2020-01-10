Месси: "Я верю в Вальверде"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступил в поддержку главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
"Я верю в него. Это нормально, что люди говорят об отставке тренера после поражений, когда цели не достигнуты. Нам же нужно быть более сплочёнными, чем когда-либо", - цитирует Месси El Chiringuito TV.
Напомним, что накануне "Барса" вылетела из Суперкубка Испании, проиграв "Атлетико" со счётом 2:3.
Вальверде возглавляет "сине-гранатовых" с лета 2017 года. По окончании нынешнего сезона он, скорее всего, покинет клуб в связи с истечением срока контракта.
Не пропустите: "Барселона" может уволить Вальверде. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11