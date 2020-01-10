Месси: "Я верю в Вальверде"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступил в поддержку главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

"Я верю в него. Это нормально, что люди говорят об отставке тренера после поражений, когда цели не достигнуты. Нам же нужно быть более сплочёнными, чем когда-либо", - цитирует Месси El Chiringuito TV.

Напомним, что накануне "Барса" вылетела из Суперкубка Испании, проиграв "Атлетико" со счётом 2:3.

Вальверде возглавляет "сине-гранатовых" с лета 2017 года. По окончании нынешнего сезона он, скорее всего, покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

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