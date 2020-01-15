Месси: "Я все меньше думаю о том, чтобы забивать мячи"

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Месси: "Я все меньше думаю о том, чтобы забивать мячи"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси заявил, что все реже ставит себе цель забивать больше голов. Об этом сообщает DAZN.

"Все реже думаю о том, чтобы забивать голы. Отхожу вглубь, чтобы ассистировать, а не завершать атаки.

Мне нравится забивать, и если есть шанс, я им воспользуюсь. Но лучше я сосредоточусь на том, чтобы принести пользу команде. Я никогда не был одержим голами", - сказал Месси.

В этом сезоне Месси забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 14 матчах Примеры.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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